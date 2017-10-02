台北上海雙城論壇是國際交流？ 柯P：寫錯筆誤

2017-10-02 11:04

〔記者郭安家／台北報導〕「中國新歌聲」演唱會9月24日發生流血事件，台北市長柯文哲今上午赴議會進行專案報告，書面報告內容第一句話即說明該活動是源自於台北、上海雙城論壇，並說明理由是「為發展本市與國際城市間的交流」。「國際城市」4字引國民黨市議員砲轟，不過，柯文哲也說這是筆誤，他沒有注意到，應該要寫「城市交流。」

柯文哲專案書面報告內容第一句話即說明，該活動是源自於台北、上海雙城論壇，並指「為發展本市與國際城市間的交流，2010年以『加強彼此合作、共同發展』為基調」，與上海市簽署文化交流、旅遊交流、環保交流、科技園區交流等合作備忘錄。」

北市議員王欣儀不滿指，柯文哲的報告開宗明義就講，「為發展本市與國際城市間交流」，並痛罵柯「國際城市這是你的筆誤嗎？」柯回應，這個沒有注意到。

王欣儀砲轟指，送到議會的專案報告第一句話就是錯的，這是什麼政府、態度？如此草率才會發生台大事件；到底是國際交流、兩岸交流還是當兩面人玩兩面手法。柯文哲回應，「我先承認我沒有注意到，這個大家也要注意，該怎麼就怎麼做」；強調這是筆誤。

稍早北市議員陳重文也問，到底是是國際交流還是城市交流？柯文哲也回應，寫錯、要寫城市交流。

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