洪慈庸批白牌車猖獗 滴滴打車傳將進軍台灣

2017-10-02 11:10

〔記者陳宜加／台北報導〕Uber短暫退出台灣市場後，今年重起爐灶，但過去不少合作駕駛轉往地下化。立委洪慈庸今天質疑白牌車猖獗，要求強力取締。

洪慈庸表示，Uber目前與車行合作，僅作為提供資訊服務平台，但Uber在2月一度暫停服務，合作司機並沒有不見，許多轉往地下化營業，過去提到白牌車問題，司機透過群組擴大人數也越來越多，例如台中「TCT」即號稱服務上萬名客戶。

洪慈庸也質疑，不只台中市，相信全台都有相關模式營運中。8月間新聞曾披露，高雄市監理所去年取締白牌車件數只有兩件，數量之低令人瞠目結舌。

公路總局長陳彥伯坦言，由於白牌車與一般車無異，如何技巧性稽查、蒐集證據確實不易。相關監理機關應有了解，但加入群組也須經篩選，交通部將與台中市政府交通局合作研議如何取締，若地方主管機關與警政機關配合稽查會更容易。

他強調，道路交通管理處罰條例修法通過後，有「重罰棒子」在這裡，會要求各監理機關更積極向外界披露稽查成果。洪慈庸表示，地方抱怨沒人力、沒經費，問題如何解決？陳彥伯說，監理機關未來再討論。

交通部長賀陳旦說，全世界都面臨白牌車問題，國內白牌車地下服務行之有年，地方執行礙於某些地區、族群困擾，眼前最重要的是輔導交通部推出的多元化計程車，要從試辦中找出新的方向，避免失去競爭力。

根據試辦情形，盼輔導更多白牌車納入系統，其次，賀陳旦也說，「棒子揮舞」恐怕還是要有所顧慮，不是業務上不讓他們做，而是在安全糾紛保險等保障消費者權益，若能達成，多元創新模式不見得全部扼殺。

洪慈庸也爆料，中國「滴滴打車」可能即將進軍台灣市場，賀陳旦坦言，目前開始與部分地區業者談合作，但尚未商業化，須等更成熟一點方能更詳細說明。