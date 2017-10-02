小英總統試乘無人小巴 力挺生態交通

2017生態交通世界大會今天於高雄駁二登場，蔡英文總統與高雄市長陳菊」試乘無人小巴。（記者張忠義攝）

2017-10-02 10:53

〔記者葛祐豪／高雄報導〕2017生態交通世界大會今天於高雄駁二登場，蔡英文總統致詞時力挺生態交通，打造宜居、共享、智慧的城市，她並與高雄市長陳菊，試乘無人小巴。

蔡英文致詞時，稱讚高雄近年推動綠色運具的成果，公共自行車累計有1500萬人次騎乘、輕軌第一階段全線通車、高捷也轉虧為盈，目前在高雄街上看到警察騎乘電動機車，也不用感到意外。

蔡英文強調，使用公共運輸已逐漸成為高雄市民的習慣，希望台灣更多城市能支持生態交通，政府因此在前瞻特別預算中，強化軌道建設預算，平衡過去偏重公路的思維。

蔡英文說，綠色的未來就是台灣的未來，歡迎民眾十月份一起來高雄哈瑪星與駁二，體驗新的生活方式。

蔡英文隨後與高雄市長陳菊，一起搭乘無人小巴，從駁二駛抵捷運西子灣站，頻頻稱讚。

全台首次引進的智慧無人駕駛小巴，10月1日至4日僅提供參加生態交通全球盛典的與會人員試乘體驗；10月5日至10日每天上午8點半至11點半、下午1點半至4點半，於駁二Ｂ4倉庫前及捷運西子灣站，開放民眾領取號碼牌試乘。

此外，10月1日至10日於蓬萊路與臨海路的戶外展區，也邀集國內外汽車大廠，包括LUXGEN、BMW、TESLA 和TOYOTA，讓民眾試乘體驗新穎安全性能高的電動車、油電車；國內電動機車與電動自行車等知名廠商，如：GOGORO，也將提供民眾試乘體驗。