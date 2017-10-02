台大出借場地 教部國會聯絡人：高金委員的主任打2次電話

2017-10-02 10:42

〔記者林曉雲／台北報導〕台大出借場地給中國選秀節目，教育部為立委高金素梅「轉知關切」台大，立委吳思瑤今天在教育委員會，質詢教育部陳姓國會聯絡人了解原委。陳姓聯絡人答詢時表示，立委高金素梅的主任打給他，詢問有關台大出借場地一事，他依國會聯絡的作業程序致電台大國會聯絡人，台大尚未回覆，委員又再次詢問，因此他也再次詢問台大，部長、次長均不知情，他為此寫檢討報告是應該的，也對造成部長次長困擾道歉。

吳思瑤先要求教育部長潘文忠說明誰有責任？台大？警政署？台北市政府？教育部長潘文忠答詢時確認表示，台大是場地出借機關，主要目的應是提供教學，出借田徑場給商業活動，台大有責任。

吳思瑤接著追問潘文忠有關有立法委員高金素梅透過國會聯絡組人員介入一事，並點名「轉知關切」的陳姓國會聯絡人備詢。

陳姓聯絡人表示，9月15日接到立委高金素梅的主任電話，告知台大原本要出借場地但聽說台大反悔，他基於職責，打給台大國會聯絡人確認有無此事，台大告知要了解後再跟他說，因為台大尚未回覆，委員又再次詢問，於是他又打了一通電話給台大，跟台大說委員在追問這件事，請台大主動回覆委員。

吳思瑤表示，陳姓聯絡人為此徹夜寫報告，為難也辛苦了。陳姓聯絡人表示，部長和次長都不知道此事，直到上週六媒體揭露才知道，他對造成部次長困擾很抱歉。

吳思瑤表示，台大出借場地確實有委員關切，教育部介入程度就是陳姓聯絡人一個人轉知關切，但台大出借場地制度不完備，就有人為介入的空間，這部分委員自行承擔後果，但台大讓人為誘導有了空間，進而造成憾事，台大當然要檢討。