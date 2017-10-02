賴揆務實台獨說 蔡總統：相信賴知分際、政策走向

2017-10-02 10:23

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長賴清德日前在立法院備詢時，自稱是「主張台獨的政治工作者」，總統蔡英文接受中央社專訪時表示，她後來和賴清德簡短討論過，她無法規定行政院長一定要講什麼，但是相信賴清德知道分際和整體政策走向。

外界批評兩岸外交是總統職權，賴清德這番談話是逾越了行政院長職權，蔡總統說，她和賴清德會做觀念溝通，他們也都知道相互之間在職權上的分工，「不需要和行政院長講太多事情，他是一個有經驗的人，也應該知道分際和整體政策走向」；蔡總統說，相信大家後來都看到賴院長清楚說明了相關態度。