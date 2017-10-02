柯文哲：我無法接受被指責共匪同路人

2017-10-02 10:18

〔記者郭安家／台北報導〕「中國新歌聲」9月24日台大演唱會成流血事件，台北市長柯文哲今上午赴議會專案報告表示，「根據sop我不認為有什麼疏失」，對於外界討論中國網站上顯示活動地點「臺北市台灣大學田徑場」，不管是攻擊文化局、或攻擊柯文哲變成一個共匪的同路人、配合共匪的統戰，「這種指責我們無法接受」。

柯文哲表示，因為不能要求他們管到中國的網站，但只要進入台灣，他們可以管的都有管到，並徹底執行。提到當天爆發流血事件，柯則說，起先上海方未答應取消活動，直到下午3點文化局長鍾永豐有到現場，並要求停止租借場地，上海請示沒答應，學生衝進會場，上海方以安全為由不得不停止活動。

不過，柯文哲坦言，該活動申請臨時建照，有按照規定檢附需要的文件，問題是對方未報竣工，除非北市府馬上派人去看，不然表演完、舞台就拆掉；這是制度上破洞。他將要求建管處，未來申請臨時建照要多2個欄位，填寫預定何時竣工、有無派人去看。

柯文哲強調，大安分局長事先有接獲情資，但台灣大學不希望警方進入校園，他問過派出所所長，他說「你們都是便衣警察還是警察，先進去布置」，可是所長說學生發現反而麻煩，因此警方還是準備20名警力於派出所樓上；柯說，所長最終申誡2次調整非主管職。

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