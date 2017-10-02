保價收購已延7年 陳明文駁菸農抹黑

2017-10-02 10:15

〔記者曾韋禎／台北報導〕部分不滿離菸政策的菸農，今前往民進黨立委陳明文辦公室與台灣菸酒公司抗議。陳明文無奈指出，已盡力協調爭取延長保價收購7年、外加每公頃60萬的離菸補償，還要遭受抹黑與抨擊，對此感到遺憾與心痛。

陳明文指出，台灣因加入WTO而不得對本土進行菸葉保價收購，已於2001年發放每公頃105萬元的離菸補償金，但直到2010年仍有1500餘戶菸農尚未離菸。他為協助菸農度過轉折難關，於2010年5月6日展開首次協調，爭取延長收購到2013年，並與台灣菸酒公司達成共識，自2013年起，以3年為期，逐年遞減菸葉種植面積，直到2016年為止。

陳明文表示，相關單位以遭審計部糾正為由，表示無法再延長收購；最後在2016年7月5日達成最終協議，同意每公頃再額外多予60萬元的現金補償，並於2017年進行最後一次收購。

陳明文強調，他過去始終站在菸農的最大利益，不遺餘力地全心付出，多爭取了7年的保價收購，外加每公頃60萬元的補償，亦有85％的菸農執行離菸，證明這樣的漸進改革是獲得菸農支持。對於相關全程參與的抗議人士，全盤否定其以往的用心，感到遺憾與心痛。

他出示今年6月份的菸農感謝合照與當時的協商簽到記錄指出，這是多位主委出席支持的，何來強迫之有？不願離菸的菸農也能回歸市場機制，繼續栽種菸葉，更無滅菸之說。

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