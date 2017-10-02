國軍「劍翔」無人機通過評測 未來可越海摧毀中國雷達

「劍翔」反輻射無人機具備飛越台海並對中國沿海陸基防空雷達的實施「自殺攻擊」的能力。（資料照，記者方賓照攝）

2017-10-02 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕國防部在8月17日「台北國際航太暨國防工業展」開幕時首度展出「劍翔」反輻射無人機，而近期已通過初期作戰評測，具備飛越台海並對中國沿海陸基防空雷達實施「自殺攻擊」的能力，未來若空軍採購後即可部署服役。

根據《風傳媒》報導，這台「劍翔」反輻射無人機具備雷達電子參數分析和自動歸向能力，能在偵獲敵方雷達訊號後進行高速「自殺攻擊」，僅需單向航程的飛行能力，所以不像其他攻擊型或偵蒐型無人機需考量回收問題。而「劍翔」反輻射無人機透過高速俯衝對敵雷達或天線進行破壞，不像一般飛彈需要搭載「彈頭」，可減少燃料和載重負擔，大幅縮小體積，匿蹤性也大幅提升。

軍方官員指出，無人飛行載具作戰是未來戰爭趨勢，可避免人員傷亡，以「劍翔」反輻射無人機來說，若未來軍種採購進入量產後，成本將大幅降低，造價將比國造天劍二A或美製AGM-88等動輒每枚幾千萬到上億元的飛彈便宜，以「便宜無人機」攻擊敵方昂貴的雷達，就是在運用「不對稱作戰」概念。

軍方官員強調，天劍二A反輻射飛彈需由經國號戰機掛載，並要接近敵軍防區才能從空中發射，但「劍翔」反輻射無人機可以從地面直接發射，發動越海攻擊，且兩者針對不同雷達天線性能，具備不同作戰攻擊模式，兩者在作戰使用上可互補。而「劍翔」反輻射無人機的發展，是因為空軍有提出作戰需求，中科院才會著手研發，未來只要性能滿足空軍，就可以進入量產和採購階段。