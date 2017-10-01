國民黨中常委彰化當選4席 前6名中搶走2席

2017-10-01 19:43

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨第20屆第1任中常委選舉結果揭曉，彰化縣6位候選人當選4人，當選率高達6成7，其中，前6名當選人彰化縣包辦2席，選得漂亮。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，目前中央和地方都是民進黨執政，中常會是國民黨最高的決策機構，在32席中彰化縣拿下4席，身分類別有農民、青年和一般代表，這也象徵以後地方基層的聲音，能夠充分傳達到中央，對彰化縣推動黨務工作更能獲得中央的協助。

彰化縣當選4人分別是全國得票第2高票的前立委蕭景田，他是現任全國農會理事長，得票第6高票的彰化縣議長謝典霖，他是前立委鄭汝芬的兒子，得票數第29的前立委林滄敏，以及得票第30的北斗鎮民謝坤宗。

有地方政壇人員推測，中常委選舉結果左右明年縣長提名人選，蕭景田得票衝到第2高，僅次於第1高票的黃昭順，而代表彰化政壇「謝家」勢力的謝典霖緊追在後，謝典霖第1次選中常委高票當選，展現謝家在政壇的實力和人脈，謝家也是今年國民黨主席選舉，輔選吳敦義有功的重要勢力。

彰化縣一口氣當選4席中常委，明年彰化縣長提名人選，4人扮演舉足輕重的角色，對此，張曼莉反駁外界聯想並表示，彰化縣長提名人選跟中常委選舉結果無關，地方遵守黨的規定推選最適合的人選。