統促黨上街頭 白狼兒子張瑋也來了！

2017-10-01 17:10

〔記者王冠仁／台北報導〕中華統一促進黨今天上街頭「慶祝光輝十月」，在台北車站周邊舉行遊行，遊行隊伍下午4點回到北車東三門外廣場，群眾領完便當後就地解散。統促黨總裁張安樂次子張瑋也到場，他表示，針對今天的遊行活動，有派出十多名糾察隊員，目的就在維持秩序，避免脫序狀況發生，也慶幸今天活動順利結束。

警方說，今天統促黨遊行的路線，是由北車東三門出發，經忠孝西路1段→忠孝西路與重慶南路口→忠孝西路1段→懷寧街→襄陽路→館前路→信陽街→公園路→許昌街→館前路→北平西路→忠孝西路1段解散。