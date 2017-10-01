柯P稱扁裝病是說謊？ 呂秀蓮透露當年秘辛...

2017-10-01 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕曾任前總統陳水扁民間醫療小組召集人的台北市長柯文哲，日前受訪稱扁的病「一開始是裝的」，引起社會譁然。前副總統呂秀蓮今天透露，當年是她探監時發現扁有結巴、手抖等症狀，要求帶醫師探扁，才由扁家推派柯文哲，柯因此輕易博取綠營支持；如今柯竟說扁裝病，豈不表示他與扁共同欺騙社會各界？她直言，了解這個背景，就能判斷柯所說的「扁一開始是裝病」，有沒有說謊了。

呂：扁在獄中沒特權 還被忽視

呂秀蓮今天在臉書表示，陳水扁在台北監獄服刑時，她幾乎每週都去探監，因為她坐過美麗島事件之牢，探監時特別留意細微之處，包括扁的舉止和身體健康與獄方的監管和照護；有次她發現，原本口齒伶俐的扁出現口吃症狀，而且一次比一次明顯，講話結巴的情況令人吃驚，過不久他的手會不自覺的抖動，健康有明顯惡化現象。

呂秀蓮說，她察覺後，特別要求典獄長陪她與扁會面，扁難得見到典獄長，立即大吐苦水，說他生病，獄方只派特別醫師來看他，那位醫生曾經診斷扁的同囚「同學」得癌症，把他送出去就醫，後來發現根本沒有癌症，但對扁的病情卻故作輕鬆狀，老是以感冒藥呼嚨過去，害他越來越不舒服，不只沒特權，還被特別「忽視」。

呂秀蓮說，她發現扁的「醫病關係」非常糟，於是提出讓她另邀醫師探視的建議，經轉告總統府後，府方同意她帶醫師去探視扁，而她因尊重扁家人，就請他們推薦，扁家人推派柯文哲醫師；不久，北監認為柯愛說話，他們希望低調，詢問能否換人，但她不認識柯，不便換人，只好再推薦一位，推薦的是榮總醫師郭正典。

呂秀蓮表示，之後醫療小組的種種言行均未知會她，但柯因探視阿扁、頻繁召開記者會而成為綠營救世主，輕易博取扁迷及綠營的感恩和支持，也輕易當選台北市長；最近他居然說扁一開始裝病，「豈不表示他與扁『共同欺騙』社會各界？斯人也而有斯言？唉。」

呂秀蓮說，很少人知道阿扁民間醫療小組是怎麼產生的，了解這個背景，就能判斷柯在接受媒體訪問時公開說的「扁病情一開始是裝的」，有沒有說謊了。