與黃俊雄兒子合拍「秘雕」 謝龍介風趣演出

謝龍介在議會質詢演出「秘雕」布袋戲一炮而紅，儼然已成秘雕的代言人。（記者蔡文居攝）

2017-10-01 16:39

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員謝龍介去年12月5日在議會質詢當時的市長賴清德時，首度拿出戲偶「秘雕」演布袋戲質詢，一炮而紅，謝龍介儼然成為秘雕的代言人。秘雕原創者布袋戲大師黃俊雄，其兒子、金光多媒體國際有限公司負責人黃立綱上週特別邀請謝龍介一起合拍秘雕重出江湖的網路短片，謝龍介的幽默演出，在網路引起熱烈討論。

這支名為「秘雕氣PuPu 怒譙謝龍介：惹上我，你輸不起！」的網路影片，黃立綱昨天在網路上發表，謝龍介也在臉書上分享說，「龍介仙接到一通神秘電話，打電話者自稱是『秘雕本尊』，莫非是阿德喊『務實台獨』事情有變化？」「龍介仙該去赴約嗎？」

影片中，多年未出道的秘雕因獲悉被人冒名十分生氣，親上火線，打電話給謝龍介理論，並邀約見面。謝幽默風趣的演出，網友留言讚說，「詼諧中帶有主題，不失大雅。」「龍介兄真是幽默啊！」「好好笑喔！有梗！」「期待下回分曉～」。

謝龍介今天受訪說，他是上週接獲黃立綱的邀約參與拍攝這支短片，指秘雕已30餘年未出現在江湖，因他的質詢而重現江湖，因此策劃拍這支「龍介仙仔VS秘雕正尊」短片。黃立綱上週四前來台南拍片，腳本結合時事，經雙方共同討論後定案。