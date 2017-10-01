國軍女性官兵人數大爆發 即將突破2萬人！

軍方人力結構逐年改變，女性官兵人數將突破二萬人大關。圖為軍方進行小部隊的戰鬥演練情形。（記者羅添斌攝）

2017-10-01 16:36

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍女性官兵人數逐年成長，即將衝破2萬人大關！

根據國防部最新統計指出，民國95年女性官士兵人數計約6900餘人，隨著每年招募人數增加，至今年7月底止，女性官兵人數已達1萬9千餘人，約占志願役現員數的13.6％，並且持續成長中，預估明年就會突破2萬人。

軍方官員今天指出，國防部配合立法院外交及國防委員會決議，已完成「女性軍職人員升遷及職務派任」報告，將在近期內提送立法院外交及國防委員會。

他表示，國軍分別是在民國21年、36年、40年起，自軍事情報局、國防醫學院及政戰學校招收女性軍官，從事情報、護理及政治作戰工作，並自80年起擴大招收女性專業軍士官，83年起招收女性三軍官校學生，以培育長役期的中高階指揮及軍官，95年起開始招募女性士兵及儲備士官，參考世界先進國家軍隊對女性人力運用經驗，逐年增加女性軍職人員。

官員說，根據軍方最新完成的報告顯示，民國95年女性官士兵人數計約6900餘人，隨著每年招募人數的增加，至今年7月底為止，女性官士兵的人數已達到1萬9千餘人，約占志願役現員數的13.6％，且仍持續成長中。

在女性官兵的現況分析上，官員指出，目前女性軍官計約3千餘人，約占志願役軍官人數的11.2％；最高階級為少將，目前有2位，分別在國防部及國安局服務。女性士官目前計有9千餘人，約占志願役士官的14.5％；士兵部分，女性士兵約有6千餘人，約占志願役士兵的14.2％。