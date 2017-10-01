棒協爆中國棄賽原因 他批自甘墮落：當北京走狗咬自家人！

棒協人士爆出中國對棄賽是因不滿行政院長賴清德台獨的主張，對此時代力量立委徐永明在臉書發文，怒批棒協「兩面手法打擊自家院長超可恥」。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-10-01 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕2017亞洲棒球錦標賽於明（2日）在台灣開打，中國隊以訂不到機票為由棄賽，隨後棒協人士爆出是因不滿行政院長賴清德台獨的主張而決定棄賽，對此時代力量立委徐永明在臉書發文，怒批棒協「兩面手法打擊自家院長超可恥」。

時代力量徐永明今（1日）在臉書發文表示，棒協秘書長林宗成昨日才表示，中國隊棄賽是因為訂不到回程機票。但現在又私底下表示，棄賽真正原因為不滿賴清德的台獨主張。直指棒協玩兩面手法，藉中國隊缺賽，「當北京傳聲筒修理自家行政院長」。

徐永明指，若棒協知道中國隊「真正的缺席理由」，首先應是馬上回報陸委會等相關單位；其次是要嚴正表達立場，批判北京不該以政治因素干擾運動比賽，而不是「自甘墮落當北京走狗咬自家人」直批「可恥至極！」

最後徐永明更表示，若北京真正以政治為由干擾賽事，「請承辦單位棒協不要只會私下放話，理事長或秘書長出面說明清楚」，並表示，若此事為真，陸委會等相關單位絕不能坐視不管。