對馬陳情皆奏效 傳慶富向小英裝熟求援遭打槍

有媒體報導，慶富執行長陳慶男想向蔡英文求援，但蔡無意處理。（資料照，記者鍾麗華攝）

2017-10-01 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕承攬海軍司令部獵雷艦案的慶富造船公司，如今因涉嫌詐貸遭檢方調查，讓「獵雷艦國造」前途深陷陰影。有媒體報導，慶富集團總裁陳慶男，在馬政府時期財務上便捉襟見肘，但在向前總統馬英九陳情後便獲得解決，現在想對總統蔡英文故技重施，卻被狠狠打槍。

《上報》報導，陳慶男過去在海科館標案和獵雷艦聯貸案上遭遇困難，皆透過陳情信的方式向馬喊話，尤其是獵雷艦聯貸案，陳慶男希望馬能指示國安單位統籌協助核准銀行團聯貸案，後來果真順利簽下由第一銀行主辦的205億元聯貸案。

但現在慶富的海科館標案繳不出銀行貸款，進度嚴重落後。獵雷艦採購案方面，應在高雄興達港蓋的造艦碼頭至今仍不見蹤影，甚至還爆出詐貸弊案，參與聯貸的農業金庫更開出第一槍，在開出一億元本票催收未果後，向高雄地院申請強制執行。

報導中指出，先前兩次求援成功的陳慶男，想用同樣的策略向蔡英文喊話，先是在今年6月，蔡出席基隆海安演習時趁機向小英陳情，還在過程中大喊「總統你交代的事，我都有做了！」

但報導中寫到，事實上，蔡英文根本不認識陳慶男，當下還問幕僚「這個人是誰？」陳的做法也讓政府高層相當不滿，強調小英不吃這一套，馬政府過去造成的爛攤子，新政府完全無意接收，一切依法行政。