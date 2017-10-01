一掃台灣恥辱 賴清德：落實新世紀防毒策略

賴清德（右）拜會前行政院長張俊雄（中），強調將落實新世紀防毒策略。（記者葛祐豪攝）

2017-10-01 12:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕行政院長賴清德今天南下高雄，拜會前總統陳水扁時期的行政院長張俊雄，張特別提到，菲國總統點名煙毒來自台灣，情況讓人擔心；賴清德則強調，將落實新世紀的防毒策略，阻絕毒品於境外。

張俊雄稱讚說，他對賴清德有十足的信心，人民對他產生相當好感，從賴接任閣揆後，小英總統的民調上升就可看出，這表示人民認為賴清德是可信賴的。

張俊雄表示，他也提出一點意見給賴清德參考，就是菲律賓總統杜特蒂公開點名煙毒來源來自台灣，這對台灣是羞辱的一件事。

張俊雄說，法務部矯正署收容的6萬多人，45%是煙毒犯，台灣的煙毒人口增加，煙毒年齡也下降，這是非常讓人擔心的事情。

賴清德感謝張俊雄的寶貴意見，他說，2008年後，張院長及夫人利用教會資源，關心煙毒犯及家屬，建立起煙毒家庭的橋梁。

賴清德強調，社會安定是他就任後的優先工作，菸毒防治就是重點，他將落實新世紀的防毒策略，要求法務部、內政部、海巡署通力合作，加強查緝，將毒品阻絕於境外。

賴清德說，同時將加重毒品刑責，落實毒品防治宣傳，不會讓毒品在校園氾濫。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆