連任四屆市議員決交棒二代 曾順良勉兒用服務生當議員

2017-10-01 09:43

〔記者王俊忠／台南報導〕中秋腳步近，南市東區無黨籍市議員曾順良昨晚在大東夜市廣場舉行「良友會」秋節聯歡大會，席開400桌、4000多人參加，聲勢浩大。曾順良說，自己還有1年多就要畢業了，當議員就像「服務生」，要交棒給兒子曾信凱繼續服務下去！

連任4屆市議員的曾順良表示，還有1年就要領畢業證書，擔任10多年議員，他看過有的議員作風權勢很大；自己卻像是「服務生」般努力服務人民，如今要把這政治香火傳承給兒子信凱，信凱跟在他身邊學了10多年，對議員問政、服務工作駕輕就熟，希望大家支持信凱繼續服務下去。

曾順良說，信凱是新人、在東區陷入苦戰，他是無黨籍，沒有政黨奧援，沒有分、配票的空間，請大家集中選票挺住信凱，其團隊有13位助理，會對選民發揮最大服務力量，他也要信凱跟他一樣堅持「永遠與人民站在一起」的政治信念。此外，很感謝良友會的眾幹部與良友家族一直以來情義相挺、做公益。

曾信凱則說，擔任議員不是他的理想，而是他的任務，看見別的議員有權有勢，自己父親卻像服務生般任勞任怨服務選民，「看著真嘸甘」，父親告訴他「別人當志工能服務，當議員可幫助更多人」，他會秉持父親不貪不取、永遠與人民站在一起的信念，請大家給他一個服務機會。

這場聯歡會同時展現曾順良與其他黨派友好關係，有意競逐下屆市長的國民黨前立委高思博、民進黨立委陳亭妃與無黨籍前警察局長陳子敬先後與會尋求支持。