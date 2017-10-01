說阿扁裝病？ 柯P過去曾完整陳述扁病情

網友也找出過去柯文哲對阿扁病情的完整說法。（資料照，記者方賓照攝）

2017-10-01 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前接受電視專訪表示「前總統陳水扁的病一開始是裝的，但後來真的病了」，引起各界討論，昨天柯文哲還被開除扁醫療小組召集人的身分，不過有網友在PTT指出，柯文哲在電視節目上回答問題的時間有限，加上口條不清，才會引起這次風波，網友也找出過去柯文哲對阿扁病情的完整說法。

柯文哲在2012年6月15日曾接受網路媒體專訪，談到陳水扁的病情，柯文哲說，柯建銘曾私下問他：「我看阿扁生龍活虎，怎會有病呢?到底是真病還是假病？」但他看到阿扁的那一剎那才知道，為什麼柯建銘會這樣問，因為去看阿扁的都是過去的部下，所以他一定要戴上面具，裝出台灣總統的樣子，可是私底下他已經在崩潰了，但扁在別人面前戴上面具，但在醫生面前可以拆下，因為阿扁是他的病人。

柯文哲說，其實用膝蓋想也知道，阿扁已經被關到崩潰了，以前是總統，如今被關在1.3坪，只能趴著寫字，打地鋪睡覺。柯文哲進一步指出，正確來講，阿扁犯了身心症，焦慮加憂慮，台語叫作「凝死」，「凝死又驗無傷」，醫學名詞叫作「過度換氣症」，這種病況是呼吸速度很快，二氧化碳濃度下降，降到一個程度，四肢會酸麻、胸悶，嚴重的話會筋攣。

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