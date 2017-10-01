柯市府效率太驚人！香港人驚嘆「想哭」...

北市府昨宣布，提前15個月完成鉛水管汰換。（圖片取自柯文哲臉書）

2017-10-01 09:10

〔即時新聞／綜合報導〕台北市在2015年爆出鉛水管事件，引發民生飲水重大憂慮。但台北市府在昨日宣布，提前15個月完成鉛水管汰換計畫，效率讓網友驚歎不已，甚至讓香港網友看到「想哭」。

2015年10月，北市爆發鉛水事件，市府急編4.2億元、計畫3年內汰換157公里鉛管，但北市府在昨提前15個月完工，1萬7千餘戶換管完畢，柯P更宣布「今天起，鉛水管正式從台北市消失」。

香港在前年7月，同樣發生飲用水鉛含量超標事件，當時有70多人被驗出血鉛含量異常。對此，就有香港網友在柯P臉書留言提到，同樣是鉛水問題，香港官員卻互相推卸責任地說，「鉛水所吸收的鉛，平均分一輩子來計算是沒大問題的」，痛批這樣的作法相當荒謬

該名網友感嘆，每當有台灣人在罵柯P時，都替他感到心酸，因為柯不太會政治手段，所有時候會出包，但他認為，柯P為人民的心很多人都看得到，他也向台灣人喊話，「珍惜這樣為人民的市長，不要等到台灣淪落到如香港現在的地步，才去後悔」。

其他網友則留言表示，「希望柯市長接著清理一些台灣腦袋裝鉛的政客！」、「當市長，不一定要做硬體建設，大型設施才有政績！」、「選總統拜託，台北市以外的國民也需要你！」、「新北還沒換啊，市長」。