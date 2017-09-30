英德出席音樂會 賴清德妙喻兩岸主張

黃家古厝音樂會今晚登場。（記者楊金城攝）

2017-09-30 21:47

〔記者楊金城／台南報導〕在總統府國策顧問黃崑虎的後壁老家、台南市定古蹟黃家古厝舉辦的「中秋月夜樂未眠」音樂會，今年邁入第20個年頭舉辦，總統蔡英文和行政院長賴清德晚上7點半合體參加，蔡英文在鄉親面前報告說：這些日子以來看賴院長實實在在地做事，她要跟賴院長說：「加油，辛苦了」。

賴清德則用蔡英文承諾參加今年音樂會，以兩岸主張來形容，是「善意不變、承諾不變、不在時間壓力下屈服。」現場響起熱烈掌聲。

蔡英文稱讚黃家古厝音樂會舉辦20年來，已成為世界級音樂會，並是台灣珍貴資產，崑虎仙有個心願，就是用期待台灣愈來愈好的心情參加音樂會。

蔡英文致詞時並向鄉親報告說，這一年來台灣確實有進步，不少重要改革正在推動，景氣變好，經濟漸漸成長，很高興和賴院長參加音樂會，賴院長是過去台灣最優秀的市長，如今當行政院長，大家都感受到他很打拚，這些日子以來看他實實在在地做事，她要跟賴院長說：「加油，辛苦了」。

賴清德致詞說，音樂會是台灣這塊土地有志之士每年一次聚會，聽著台灣精神的歌謠，感情愈來愈緊密，希望明年是新的20年的開始，今年音樂會有三個難得，總統蔡英文在擔任民進黨主席時曾參加音樂會，承諾如當選總統，一定會再參加黃家古厝音樂會，今晚參加可用兩岸主張來形容，是善意不變、承諾不變、不在時間壓力下屈服。他擔任市長連參加6年音樂會，今年擔任行政院長更要參加，用台灣無論在任何位置，我的堅持永遠不會改變，代理市長李孟諺也到，他表現很好，表示精神沒改變。

現場還有台獨先驅史明、台北市長柯文哲的雙親也參加音樂會。

黃崑虎說，非常高興音樂會有史以來有蔡總統和賴院長一起參加音樂會，讓大家感到光榮和歡喜，舉辦黃家古厝中秋音樂會希望台灣各族群能互相疼愛、愛這塊土地，堅持一個共識和使命，要不斷為這塊土地和後代子孫打拚。

音樂會緊扣台灣族群融合為主題，邀請台灣原聲童聲合唱團帶來原住民古謠《kula vali 太陽快出來》開場、台灣藝術家交響樂團配合鋼琴詩人王俊傑、金曲獎最佳原住民歌手獎戴曉君等人完美演出。

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