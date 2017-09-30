拒讓立委少一席 高市府爭取王金平支持

2017-09-30 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕若沿用第7屆立委以來的席次計算方式，下屆區域立委選舉高雄、屏東可能各少一席，網媒報導，高雄市政府新聞局長丁允恭表示，市府年底前擬將「不分黨派」，找來高雄市的立委們討論，「甚至爭取立法院前院長王金平支持」。

《上報》報導，丁允恭表示，原本舊高雄市有5席、舊高雄縣有4席立委，合併後從9席變8席，那就是懲罰縣市合併，直言國土規劃失衡，認為應該要重新評估國土規劃，再來談立委席次分配、選區等問題。

報導稱，丁允恭有意不分黨派、聯合高雄市籍的立委們表態反對，更可能爭取王金平來支持；曾表態反對高雄減1席立委的國民黨立委黃昭順表示，現在是民進黨執政，盼高雄市長陳菊出來「講講話」，至於高市府有意聯合市籍立委，黃昭順則說：「民進黨要怎麼做，是他們的立場。」

屏東縣政府觀光傳播處長黃建嘉則表示，屏東縣以80萬人口來估算，立委若從3席減為2席，等於40萬人1席，和其他縣市平均30萬人1席立委相比，不就是更加重「票票不等值」？

黃建嘉表示，屏東縣府會聯合黨籍立委、地方民代向中央表達訴求，並向立法院長蘇嘉全、總統蔡英文反應。他說，在票票等值的前提下，只要屏東立委不會少1席，無論修憲、修法，屏東都會支持。