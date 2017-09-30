說阿扁裝病 柯P遭扁醫療小組開除召集人身分

2017-09-30 18:24

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨天（29日）受訪時提到，前總統陳水扁的病情是從裝病到真的生病，遭到扁民間醫療小組反駁，今天（30日）小組發表聲明表示，柯文哲已經不適宜擔任扁醫療小組召集人身分。

扁醫療小組：柯文哲已不適任名義召集人

扁醫療小組成員郭正典醫師，在臉書上貼出醫療小組聲明指出，柯文哲不了解精神科及神經科，對於不知道的慢性疾病，只會想「裝病」跟「身心症」兩種歸類，對陳水扁病情的錯誤發言已不只一次，預期未來可能還再發生。此外，柯文哲政務繁忙，對於醫療小組的討論以及陳水扁病情缺乏參與，已經不瞭解病況很久了。

扁醫療小組認為，柯文哲已經不適宜名義上再擔任扁民間醫療小組召集人，醫療小組討論後決定另推實際照顧陳水扁的醫師為召集人，也會要求柯文哲日後不可再針對陳水扁的病情發言。

柯文哲稱扁裝病 北市府澄清：純屬口誤

柯文哲昨晚在《少康戰情室》節目上談赦扁案，提到「他（陳水扁）一開始是裝的，後來變成真的病」，表示一開始是所謂「身心症」，但後來透過電腦斷層發現陳水扁大腦前葉發生萎縮，可見心情不好會死人是真的。

不過，北市府昨晚第一時間澄清，柯文哲的說法純屬口誤，並非指陳前總統無病而裝病。扁醫療小組發言人陳昭姿今天（30日）也貼出陳水扁2012年5月的醫療報告，指出柯文哲與郭正典進入北監會診後，在報告中已明載「阿扁總統病得不輕，已出現焦慮症舉止」，打臉柯文哲的說法。