跨縣輔選被罰10萬 林佳龍敗訴將再上訴

2017-09-30 17:04

〔記者陳冠備／彰化報導〕台中市長林佳龍去年6月期間到彰化縣田尾鄉，為參加鄉長補選的黨籍候選人陳孟杰站台拜票，彰化縣選委會認為林佳龍當時擔任台中市選委會主委，輔選行為違反選罷法，裁處罰鍰10萬元，林佳龍不服提起訴願遭駁回，提起行政訴訟，但彰化地院近日駁回林佳龍上訴；林佳龍表示，會再上訴，必要時會聲請釋憲。

判決指出，林佳龍去年3月至7月期間擔任台中市選舉委員會主任委員，卻在7月22日赴彰化縣田尾鄉，陪同民進黨推薦的鄉長候選人陳孟杰掃街拜票，此舉遭彰化縣選舉委員會認定違反公職人員選罷法第45條第7款，依同法110條第1項規定，於今年3月7日寄發裁處書，裁處罰鍰10萬元。

林佳龍不服，在今年3月27日提起訴願，但遭中央選委會駁回，林佳龍再提起行政訴訟。林佳龍主張，原處分及訴願決定違法擴張解釋法令，且他未利用市政資源挹注黨內選舉事務，請假輔選沒有問題。

同時他也指出，國民黨籍前台中市長胡志強，曾在98年12月至101年擔任選委會主委，期間也曾到高雄市輔選卻合法，認為原處分及訴願決定應撤銷。

彰化縣選委會函文解釋，選務人員不應以職務轄區的候選人為限，即便對職務轄區外候選人助選，同樣損及公眾對選務人員執法信賴，更違反中立立場。

林佳龍今日表示，當時基於政黨政治，前往外縣市為候選人助選，並非在台中市，也依法請假，不會更無法干涉彰化縣的任何選務，符合政黨政治原則與行政中立。對於判決結果，將再上訴，必要時也一定會聲請釋憲。