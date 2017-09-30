美國務院官網我國旗被消失 外交部：已做必要處理

2017-09-30 17:34

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國國務院官網在美國總統川普上任後改版，介紹台灣的網頁上，原有的中華民國國旗已消失不見。外交部表示，對於美國國務院官網改版的相關變動，外交部及相關單位都已經掌握狀況，也做必要處理，會再向外界說明情況。

據了解，美國只要新政府上任，各官方網站都會依慣例改版，而國務院的網站中，在「國家與區域」的欄位下，會介紹美國與不同區域各個國家交往情況；但這次川普總統上任後的網頁改版，點選台灣頁面時，原本在地圖旁邊的中華民國國旗圖案卻消失了。