宜縣教育處副處長懸缺半年 督學林麗玲傳將接任

2017-09-30 16:08

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣教育處前副處長曾秋香退休後，副處長懸缺超過半年，教育處對外徵才未果，現傳出將由督學林麗玲接任，教育處長簡菲莉表示，內部徵選現只有林麗玲督學投件，下週二徵審會決議通過後，近期就會發布人事案，林督學是處內資深同仁，對縣內教育生態嫻熟，絕對是適合人選。

宜蘭縣政府前教育處長文超順去年8月1日請辭，由副處長曾秋香暫代，這段時間長達半年，直至2月2日才由台北市中正高中校長簡菲莉接任，不過，副處長曾秋香卻在3月1日退休，職缺懸缺至今也長達半年之久，處內高階主管遲遲無法到位，加上全國運動會將至，縣府教育行政能力遭到質疑，現在傳出將由對地方教育生態嫻熟的林麗玲接任副處長，補上職位缺口。

簡菲莉指出，教育處的工作量非常大，加上全運會，她每天的工作到非常晚，處內非常渴望1位副處長，處長跟副處長這樣的主管職，責任很重，連續2次對外徵才，都沒有結果，後來經過討論，她並非宜蘭人，如果處長跟副處長對宜蘭教育生態都不了解，會讓人擔心，才會對內徵選人才，下週二經徵審會同意後就會發布人事命令。

林麗玲擔任公職已近25年，歷任教育處督學、學務管理科長等職，她表示，處長非常努力，對處內的事務都非常投入，看了很感動，這是她願意承擔責任的主要原因，但能力有限，不知道能不能成為得力助手，會盡力去做。