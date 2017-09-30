KMT批國慶晚會請柬去國號 中市府：正反都有「中華民國」

2017-09-30 16:16

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨怒指國慶晚會邀請卡沒有「中華民國」4字，台中市新聞局長卓冠廷今日表示，邀請卡明顯寫到「國慶晚會」，正反兩面也都有「中華民國」，還有雙十主視覺標誌，請國民黨不要凡事泛政治化，但謝謝他們幫忙宣傳國慶晚會在台中舉行。

國民黨中央今天批評，今年由台中市政府承辦的雙十國慶晚會邀請卡上，封面僅寫「2017一起更好全民狂歡夜」，未出現「中華民國」4字，是在去中華民國化。

卓冠廷下午在記者會出示晚會邀請卡，指出卡上明顯寫到「國慶晚會」、「光輝十月」，且正反兩面都有「中華民國各界慶祝106年國慶籌備委員會主任委員蘇嘉全」的套印簽名，都有出現「中華民國」，何來國號消失的疑義？

他又說，邀請卡右上角也有今年雙十國慶主視覺標誌，雙十符號代表雙十國慶，已經是所有國人共同的認知，不可能讓人誤會是一般的活動。

卓冠廷表示，過去由行政院僑務委員會舉辦的「四海同心聯歡晚會」，今年由台中市政府整併，同時擴大辦理並轉型成國慶晚會，這是首次離開台北移師台中，此次活動不論在視覺、內容、呈現上，均與過去四海同心會有顯著差異。

卓冠廷強調，晚會索票踴躍，1天內1萬2000張票已索取完畢，台中市民非常期待，希望國民黨不要泛政治化，或用政治角度解讀國家喜事；但也感謝國民黨此舉讓更多國人知道今年國慶晚會在台中，盼能不分黨派、彼此一同用歡喜心迎接國慶。