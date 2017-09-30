柯P說阿扁裝病 陳昭姿貼會診報告打臉

2017-09-30 14:15

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台北市長柯文哲昨接受電視專訪時，談到前總統陳水扁病情說「他一開始是裝的，後來真的病了。」扁醫療小組發言人陳昭姿今天在臉書貼出阿扁的醫療報告，打臉柯文哲說法，報告中還載明柯文哲說「阿扁總統病得不輕，已經出現焦慮症舉止」、「昔日總統現在被關在監獄中，每天只能待在1.3坪大小的牢房中，任誰都可能關出病來」。

陳昭姿指出，這份報告是柯文哲醫師與郭正典醫師第一次進入北監探視陳總統後，交回給醫療小組的報告。她是在陳總統同意，經郭正典醫師確認後貼出。

報告指出「2012年5月9日下午3點到5點，柯文哲與郭正典進入北監會診，發現情形比想像還嚴重。總統的交感神經和副交感神經的比值是95: 5，異常的高，表示他是處於極度緊張狀態。他的胃食道逆流情形可能很嚴重。總統雙手濕且冷，臉色發黑，建議增加內分泌專家會診」。

報告中還記載，柯P（柯文哲）說「阿扁總統病得不輕，已出現焦慮症舉止。攝護腺腫瘤迄今還沒檢驗，不知為良性或是惡性，換成任何一個人都會煩惱到睡不著。許多人都以為阿扁總統身體健壯，都忘了他已經60歲了。昔日總統現在被關在監獄中，每天只能待在1.3坪大小的牢房中，任誰都可能關出病來。」