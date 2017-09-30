台積電投資南科 賴清德曾透露顏純左帶隊通過環評

2017-09-30 14:11

〔記者邱灝唐／台南報導〕台積電昨日宣布不去美國，選擇南部科學工業園區台南園區投資興建3奈米先進製程新廠，為全台灣注入了一股強心針，也為台南市未來產業經濟發展帶來新契機；不過對於台積電投資案，行政院長賴清德在擔任台南市長時，曾於副市長顏純左離職記者會公開透露消息。

顏純左指出，賴當初表示台積電在南科要加碼5千億，把最進步的科技放在台南廠，台積電的台南員工大約有一萬人，他們每年撐起公司42%收益、約700億，跟鴻海在全球所賺的錢沒差多少，這一次加碼對台南更是一大利多，儘管需要經過環評，但經過顏副市長帶隊說明已經通過了；顏強調，賴曾問他有沒有在網站上公布這些成績，但他認為不需要張揚，並未發表。

不過，顏純左因協助南科到環保署做環評，認為還有修改的地方，由於現階段制度需要透過經濟部、環保署、內政部都委會、地政處等評估，都市重大建設、工業區投資開發或觀光等重大投資案都需要上述單位評估，政府應簡化程序以便活絡工業與觀光投資，不然每個單位花上1至2年，一個環評案要拖上7到8年，曠日費時，而且土地投資變動成本、產業結構成本等變動因素，都會讓投資主卻步。

顏純左指出，他從一開始就參與台南爭取廠商投資的過程、環評環差、用水、用電問題，所以可以無縫接軌台南市政，協助解決賴清德院長關心的包括用水、用電、土地的問題，讓台南成為高科技的產業聚落中心。