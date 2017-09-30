陳建仁：政治因素 讓台灣參與國際議題備受挑戰

2017-09-30 13:45

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣的國際參與處處受到中國的打壓，副總統陳建仁今天在接見「2017年臺灣地質公園國際研討會」與會國際貴賓時表示，政治因素讓台灣在參與國際重要議題時，備受挑戰。因此，這項研討會的論壇對台灣而言非常重要，我們從「世界地質公園網絡」獲益良多，也付出很多心力，而訪賓們遠道而來分享其知識與專長，將有助於推動台灣的地質公園。

陳建仁致詞時，首先感謝台大地理環境資源學系教授林俊全，長期為推動地質公園理念所做的貢獻，他說，我國對於過去數十年來許多方面的進展，感到十分驕傲，尤其是在環保意識的提升以及如林教授所做的突破性工作。

陳建仁提到，台灣一年前修正「文化資產保存法」，將地質公園納入，代表現任政府支持地質公園及其價值。他瞭解地質公園不僅是地景保育和地質景點，更和人息息相關。地質公園的理念是鼓勵社區參與，這也是台灣民主的關鍵要素。因此，政府很多的政策與計畫，都集結了政府、社區及民間的力量。

他也提到，地質公園的內涵包含地景保育、環境教育及永續性等，對於以觀光為主要經濟來源的台灣相當重要。台灣雖然面積小、人口密度高，但19%的陸地是國家公園、自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息地及國有林自然保護區。

至於其他81%的陸地，陳建仁指出，這就是里山倡議的由來，該倡議幫助我們加強非保護區的生態系統保育，促進農委會林務局等機關與原住民族合作，保存我國獨特的歷史特徵。

陳建仁強調，台灣政府瞭解地質公園的理念與價值觀，為了充分利用天然資產，政府會與專家多加交流，也需要成為「世界地質公園網絡」與「聯合國教科文組織」─「世界遺產計畫」的積極成員，盼訪賓予以支持。