兩兆投資建科技走廊 黃偉哲誓言讓「南風」再起

2017-09-30 13:28

〔記者邱灝唐／台南報導〕台積電董事長張忠謀日前宣布將3奈米製程新廠、超過五千億的投資留在台南科學園區。對此，立委黃偉哲表示，當他陪賴清德北上接行政院長的高鐵上，就有談到這起投資案，賴也要他繼續加以關切，全力配合相關的水電供應，沒想到賴的執行力這麼高，張的決策這麼明快，前不久才發布新聞全力爭取的投資案，沒想到這麼快就定案。

黃偉哲指出，南科在2000年時就擁有投資超過1千億、全台第一個十二吋晶圓聯電廠，也有台積電六廠、十四廠的投資案，其中投資額5千億的五奈米廠已如火如荼進行中，對於全世界最新的三奈米也落腳在南科，感到非常高興與感謝；黃強調，如果他能順利當選市長，一定全力配合中央做好地方政府所有應該做的事情，確保南科125萬瓩的額外電力供應，東亞最大的曾文水庫及烏山頭水庫也會全力配合、確保用水無虞。

黃偉哲表示，華邦電在高雄科學園區投資3千5百億設有十二吋晶圓廠，加上台積電五奈米5千億與這次三奈米超過五千億的投資，如果再加上IC設計、矽晶圓材料、IC封裝及IC設備等，整體投資額將達兩兆元，這樣的群聚效應，可以將台南科學園區與高雄科學園區連結成一個科技走廊，未來擔任台南市長一定會與高雄市政府、中央、台積電、華邦電、聯電等共同組織，讓地方、中央及產業界密切合作，協助賴清德解決「五缺」的問題，同時也呼應高雄市長陳菊的建議，在趨近飽和的台南科學園區與高雄科學園區之間再籌建第三科學園區，如此才能夠形成聚落、達成群聚效應，真正成為高科技的走廊。

至於確切位置為何？黃偉哲建議，台南高鐵與高雄附近有大片的土地，不僅交通方便，又能連結沙崙智慧綠能科學城，與交大、成大、中央研究院、工研院等產學研緊密結合，形成下一個世代的科技引擎。此外，他強調，路竹台鐵站跟路竹捷運站要共構，如此便能連結南科、台南高鐵的綠能科學城、第三科學園區以及路竹科學園區，形成更有群聚效應的科技走廊，讓南風再起。