台大調查小組首次開會 學代會砲轟校方暗卡資料

2017-09-30 13:25

〔記者林曉雲／台北報導〕台大出借田徑場給中國選秀商演節目，台大校方調查小組預定在下午1時30分召開首次會議，由台大主秘林達德主持。台大學生代表大會和台大研究生協會今天中午召開記者會，質疑學生代表在會前未收到任何議程及會議資料，抨擊校方試圖讓學生在毫無準備的狀態下參加會議，顯然有將學生作為橡皮圖章的意圖，因為資訊不對等，不承認也不認同這次會議所作成的結論或懲處，更要求校方調查必須讓真相大白。

學代中午發表3點聲明：

一、學代無法認同今天會議所作成的結論、包含懲處人員之決議。二、學代認為，過失責任應不僅止於駐警隊及體育室，請校方高層勇於面對。三、學代不承認校方與部分「中國新聲音．學生權被陰」活動發起人所做的任何私下協商與決議。

此外，學代比對目前網路上流傳的兩份公文草稿（上報及八卦版），學生代表大會議長王羿方表示，這兩份文件不只是拍攝時間點不同，也有塗改痕跡，駐警隊印章遭立可帶塗改後加註意見，另行簽章，其中究竟有無任何政治力或外來因素介入？他們質疑，原先會辦單位已批准蓋章的公文，為何可以在上層決行後再塗改並加註意見？主秘是否知情？塗改痕跡顯示在公文草稿簽核過程即發現活動可能有問題，但最後仍在同日完成簽核，如此高效率，其中有無任何政治力或外來因素介入？或私下進行協商疏通？

而9月19日下午3點幕婕塔公司即搭建舞台完畢，王昱鈞質疑，期間必然需要大型工程車輛頻繁進出校園，若如校方所稱，舞台搭建同意公文從未發出，究竟是那個單位授權工程的進行？是否有任何單位私下准允？這些疑問，校方說詞反覆，學生代表希望在會議上逐一釐清，除非查明真相，學代會沒有任何與學校妥協的空間。

有媒體詢問，統促黨明天要在台大附近遊行，「中國新聲音，學生權被陰」活動共同發起人、台大學生張閔喬表示，統促黨遊行和台大學生沒有什麼關係，統促黨可以表達自己意見，但他們呼籲不要有暴力再發生。

林達德受訪表示，會議如有結論一定會公布，但應該不會是在今天，對於學生要求真相大白，他強調，調查小組就是要調查真相，真相也一定會公布。

林達德說明，週一記者會答應成立調查小組，即請體育室把整個過程寫成報告，總要給時間作業，對於學生所質疑的簽文塗改等等，所有資料都會攤在陽光下，讓委員們一一檢視以得到解答。調查小組有9位代表，包括3位學生和6位教授，委員是經校長同意指定邀任。

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