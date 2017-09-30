外交部主辦UNFCCC國際研討會 推展氣候外交

2017-09-30 12:46

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部發布新聞稿表示，我國自102年起辦理的「UNFCCC NGO Forum」國際研討會，今年9月28日在逢甲大學舉行。外交部次長吳志中致詞時表示，台灣雖非UNFCCC一員，仍致力於參與國際社會對抗氣候變遷行動，並透過公布「國家自願檢視報告」，展現我國落實聯合國永續發展目標的具體作為。

外交部表示，我國自民國102年起每年均辦理「UNFCCC NGO Forum」國際研討會，邀請國內外專家擔任講座討論氣候相關議題，並同與會人士交換意見，藉此累積我推動參與《聯合國氣候變化綱要公約》（UNFCCC）動能。

今年開幕式邀請包含台中市長林佳龍、外交部政務次長吳志中、逢甲大學副校長楊龍士與國際永續發展協會（The International Institute for Sustainable Development，IISD）副主席Langston James Goree VI及印尼國會議員Parlindungan Purba等人出席，共有來自產、官、學界與青年學生代表約400人一同共襄盛舉。

吳志中致詞時表示，外交部舉辦「UNFCCC NGO Forum」國際研討會目的在拓展我國氣候外交，並強化與UNFCCC各國非政府組織觀察員間的互動。他並以最近發生的艾瑪颶風重創美國佛羅里達州與古巴、維京群島、海地、聖馬汀等鄰國為例，警惕氣候變遷無國界之分，其所帶來災害不容小覷，強調全球對抗暖化的重要性。

吳志中強調，台灣雖非UNFCCC一員，仍致力於參與國際社會對抗氣候變遷行動，例如我國已經通過溫室氣體減量及管理法，並公布我國「國家自定預期貢獻」（Intended Nationally Determined Contributions），展現我國推動溫室氣體減量決心。此外，我國首部「國家自願檢視報告」（Voluntary National Review）的發布，更是我國落實聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals， SDGs）的具體作為。

外交部表示，盼能藉由本研討會讓台灣與與國際接軌，提升民眾推動減碳、清潔能源及建構永續城市的認知與瞭解，亦期勉公私部門朝夥伴合作的方向前進，結合外交部、地方政府、NGO及民眾，透過實際行動守護地球，讓世界看見台灣。