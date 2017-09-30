澎湖只有一個太陽 楊曜全力支持陳光復競選連任

2017-09-30 12:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對澎湖縣長陳光復，因年金改革、一例一休、同性婚姻等中央政策，嚴重衝擊民調不理想，外界傳言綠營有可能「楊〈曜〉上陳〈光復〉下」，但立委楊曜表示，全力支持陳光復尋求連任；反觀藍營至今共主仍難產。

由於澎湖人口結構以軍公教警為主，受到中央推動年金改革政策衝擊，嚴重影響縣長民調，導致陳光復近來民調數字不盡理想，因此外界盛傳綠營可能改為徵召立委楊曜出馬，鞏固綠營地方執政縣市席次。

但楊曜明確表態，全力支持陳光復競選連任，並無意角逐百里侯之位。楊曜除了口頭上宣布支持外，並率先以實際行動聲援陳光復與副議長陳雙全「補助款」之爭，針對陳雙全提告陳光復一案表示，政治人物以提告為政治鬥爭之手段，濫用訴訟實非國家之福！呼籲副議長陳雙全可以公開聲明或記者會來澄清事實，卻將可受評論之事採用司法訴訟，是否只是「窮盡司法資源而增加法院訟累」？

下屆澎湖縣長選舉，綠營確定只有一個太陽，反觀藍營則尚未推出共主，目前呼聲最高的是議長劉陳昭玲，副議長陳雙全則表態視議長態度而定，前國民黨澎湖縣黨部主委鄭清發也有意角逐，新近更傳出商界聞人許明仁有意返鄉參選，並有前馬公市長蘇崑雄力挺；至於第三勢力也有國立澎湖科技大學教授吳政隆表態，未來可能不再是藍綠對決，恐怕是多搶一的局面。