台北市鉛管全面汰換 柯市府提前15個月完工

2017-09-30 11:39

〔記者黃建豪／台北報導〕2015年10月台北市政府遭市議員踢爆仍普遍使用鉛管，讓數萬戶市民「天天喝鉛水」後，北市府緊急編列4.2億元預算，計畫在3年內，完成1.7萬戶管線汰換。時隔1年9個月後，台北自來水事業處上午舉行記者會，宣布計畫提前15個月完工，台北市長柯文哲也到訪復興南路二段一間民宅前，見證最後一根鉛管被汰換為不鏽鋼波狀管，宣示台北市最後一根鉛管，已全部汰換完畢。

北水處指出，政府確實在1979年就禁用鉛管，北市府原規劃在2025年前才要全部汰除，但因媒體披露鉛管水質疑慮，才改在2016年訂出鉛管汰換計畫，預計在2018年底將全市鉛管汰換完成。

不過北水處上午召開記者會，宣布北市府已徹底解決鉛管疑慮，包括位於防水窄巷或違建加蓋的困難施作場所在內，已替1.7萬戶住家完成鉛管汰換，同時完成600個水質檢測代表點的檢驗，確認完全符合飲用水標準。

柯文哲說，鉛管是從台灣光復使用到現在，把鉛管換掉，至少是把該做的事都做了。

對於市府力推的直飲台生飲，也曾被市議員抓包環境髒亂或管線破裂。柯文哲坦言，直飲台設立都很簡單，維護比較困難，所以接下來的目標，是每個公園都有直飲台，讓大家不再買瓶裝水，因塑膠太多會造成生態的麻煩，要很努力，讓台北市沒有一次性、美耐皿餐具。