國民黨質疑 今年國慶大搞「去中華民國化」

2017-09-30 10:35

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨文傳會副主委洪孟楷今天上午召開記者會質疑，蔡政府慶祝國慶活動，大搞「去中華民國化」，不但駐外館處的慶祝活動邀請函沒有中華民國與國旗，就連國內的國慶大典邀請函也是不倫不類、不清不楚、不明不白，改在台中市舉辦的國慶晚會邀請函封，一樣未提中華民國，也沒國旗，封面還寫「二○一七，一起更好，全民狂歡夜」，難道是台中市政府的跨年晚會嗎，把主角壽星徹底的抹殺、抹滅掉。

洪孟楷表示，蔡政府從海外到國內，邀請函都是想要去除一切與中華民國相關的文字，國旗、國號看不見，高官們嘴上說得好聽，不管是蔡英文總統稱中華民國是主權獨立國家，或行政院長賴清德說世界各國應該重視中華民國，但都只是把中華民國當空殼，並且包藏台獨禍心。

他並拿出外交部駐洛杉機辦事處以及駐德代表處的國慶邀請函，指出上面只有不明不白的雙十圖騰與台灣圖，中華民國國號與國旗全都不見了，質疑根本就是刻意去中華民國化。

此外，他也拿出國內的國慶大典與國慶晚會邀請函，質疑由立法院長蘇嘉全具名邀請的國慶大典邀請函，根本就是不倫不類、不清不楚、不明不白，不知道是為誰慶祝的國慶活動，上面竟寫著「better Taiwan，二○一七一起更好」，同樣也沒有中華民國的圖騰，更令大家傻眼的是，國慶晚會邀請函封面只寫「二○一七、一起更好，全民狂歡夜」，難道當是台中市政府的跨年晚會嗎？內頁也完全未提中華民國，國旗也沒有，徹底抹滅慶生主角。

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