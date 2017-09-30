新南向國家媒體團訪教育部 泰記者關心政策延續性

2017-09-30 10:12

〔記者林曉雲／台北報導〕包括馬來西亞、越南、印尼及泰國的媒體參訪團共13位新聞記者，今早拜會教育部。泰國記者提問，如果總統換人做、政黨輪替，新南向政策是否會持續？也有泰國記者關注台灣政府對於泰勞有什麼教育計畫？教育部長潘文忠表示，台灣不會因不同政黨執政而改變新南向政策，過往雖有些南向政策在進行，但總統蔡英文上任後，希望推動以人為本的新南向政策，更深化、緊密彼此的互動，明年政府會投入10億元作為新南向政策經費，除了勞動部有相關教育計畫之外，大學也將對泰勞開設第二專長的教育課程。

越南首都教育雜誌總編輯先感謝教育部的邀請、參訪台灣學校及產業5天，看到產學合作是很好的合作項目，並關注越南學生畢業之後，台灣政府如何協助創業；又如何利用越南當地師資來台灣教越南語文等。

潘文忠回應，目前大學已針對經營管理、數位技術、語文旅遊等領域，推動開設產學專班的合作專案，學成返國後將更有助於就業創業，台灣獎學金也提供46個名額給越南學生。

潘文忠致詞表示，政府明年將投入10億元，作為新南向教育政策經費，大學也將為新南向國家所需人才，量身訂作客製化課程、高階專班，108年上路的12年國教，更將新住民語列為必修的國小本土語文選項之一，和閩南語、客語、原住民族語文並列。

目前在我國讀書的學生，馬來西亞1萬6千多人、印尼5千多人、越南4千7百多人、泰國1千7百多人，明年新南向國家的學生人數預計還會再增加。此外，新住民二代也已有11萬7千多人，成為雙方交流最好的橋樑，使台灣和新南向國家的互動未來會更緊密。

增加各類型獎學金部分，他也指出，台灣獎學金提供193名、華語文獎學金984名、新南向培英專案則提供一年100名大學講師來台進修，招徠新南向國家師生來台灣讀書進修。而在新住民培力部分，12年國教新課綱，把新住民二代學習母語列為重點，亦即將新住民語文列為國小本土語文選項之一，目前已發展越南、馬來西亞、泰國等共7國的語文教材，也鼓勵台灣學生赴新南向國家讀書。