探討柯P獨特風格 金融時報：很有潛力挑戰總統！

《金融時報》認為，柯文哲很有機會挑戰總統大位。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-09-30 07:35

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲將挑戰連任，英國《金融時報》認為，柯文哲這種特立獨行的非典型政治人物，不僅已震撼台灣政壇，還很有潛力挑戰總統大位！

柯文哲接受《金融時報》專訪，29日報導指出，柯文哲可能利用市府首長的資源，作為前進總統府的跳板，並提到他可能依循印尼總統佐科威（Joko Widodo）、土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）等國家領導人的前例。

柯文哲在專訪上不改自信說道，「若不是我，大眾媒體不可能在夜裡工作，因為每個電視台都在討論柯文哲。」並強調，「生命是苦海，為什麼要折磨別人呢？如果可能，要盡量讓大家開心。」報導還特別提到柯文哲穿著球鞋的招牌打扮。

柯文哲也說，自己是因為意外踏入政壇，他開玩笑說，「在醫學院當教授時，我像個神一樣，如今已從天上墜落凡塵。」報導認為柯的風格可能得罪公務員和部分選民，不過許多支持者欣賞他敢怒敢言的作風和展新的政策，例如讓北門重現及無人巴士實驗等。至於上任最大成就為何，柯則避而不談。

報導認為，柯文哲在2020前需先面對明年北市長連任，若無全國性政黨的支持，要進一步問鼎總統大位可能很辛苦。另外他在兩岸關係上的立場是另一個挑戰，柯則強調，「台灣不會變成香港。我們的民主之路…已走到不能回頭的地步。」