赴被懲處派出所慰問基層 柯文哲笑稱：以後用合照升官

2017-09-29 21:43

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台灣大學租借田徑場給中國新歌聲辦活動，發生濺血衝突事件，大安分局羅斯福路派出所長遭拔官，值勤員警也被記過，台北市長柯文哲昨晚夜探慰問打氣。台北市長柯文哲今晚接受「少康戰情室」節目專訪，被問到此事，柯文哲說，被記過員警很無辜，但跟該員警講說算了、算了，後來跟大家照相，被記過員警還要求多照幾張，他向該員警笑稱，「以後用這個（指合照）升官」。

節目主持人趙少康問起中國新歌聲演變成流血事件，柯文哲表示，兩岸交流本來就有摩擦，還記得當醫生時候，特別來拜託（醫生）的病人比較會出事，所以就平常心，去年辦8場，以前都沒事。

趙少康問辦在台大比較敏感？柯文哲認為，台大是個問題，還有時機，可能這個時間要修理柯文哲，那也沒辦法。趙再問市府是協辦單位，傳出施壓台大？柯說，市長每天處理那麼多事情，他有過問他們（指文化局）的人都說沒有，這個只要拿出公文就知道，市府就沒出公文給台大。

柯文哲說，台灣團隊有上去表演，去年辦8場、今年辦第三場都沒有事，突然變有事，其實老實講對學生來說這個活動就是唱唱歌，沒那麼嚴重。趙少康問，韓國美少女團辦就會沒事？柯直說，一定沒事，有人特別炒作串連，網路串聯太可怕，一點火就燒起來，台灣整個政治結構不穩定，反正時間過了就好了。

趙少康提到羅斯福路派出所所長被拔，員警被記過，警察局長陳嘉昌是否有事先告知？柯文哲說，根本不知道，但這是警察局長權責能處理，沒送到市府層級，所以昨晚跑去派出所慰問，表達慰問，給大家加油打氣。

柯文哲表示，警察不進入校園已經20幾年，系統20幾年沒用，所以110沒問是不是在校園，他看到被記過的員警很無辜，但安慰員警說算了、算了，對這員警來說從來沒遇到，所長也來不到3個月，反正出事就有人被處分，其實派出所有掌握到情資，派出所跟台大聯絡，但台大部給進去。

趙少康問柯是否未來彌補所長，所長未來能升任分局長的，柯文哲表示，他跟所長說，人生起起落落，「你看我當年沒被監察院彈劾也不會當市長」，安慰所長不要難過，（彌補）先記牆上，事情發生就發生，他最後跟大家照相，被記過員警要求多照幾張，以後用這個升官。