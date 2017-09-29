幫違停瑪莎拉蒂車主索賠20萬？歐陽龍回應了

2017-09-29 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕台大教授李茂生在臉書爆料稱，有民眾在台大校園違停名車瑪莎拉蒂，遭駐警鎖住輪框罰款，竟找上北市議員歐陽龍服務處向校方施壓索賠20萬元，還要求駐警隊寫報告道歉。歐陽龍傍晚回應稱，確實有接獲民眾反應台大停車格塗銷不清，認為違停車輛不該上鎖，但沒有要求駐警隊寫報告，也無索賠20萬元。

歐陽龍：台大上鎖明顯有爭議

李茂生昨在臉書轉述這起案件，稱有一台瑪莎拉蒂在台大違停，駐警隊依規定用鐵鍊把輪框鎖起來，要罰500元，沒想到車主打電話給議員歐陽龍服務處，服務處的「傅娟小姐」打電話到台大駐警隊要求解鎖，還要求道歉和賠償20萬損失，質疑「怎麼可以把車鎖起來？」李茂生說，駐警隊之後很緊張地去把鎖打開，也沒罰錢，結果對方還是要求要駐警隊寫一份書面報告檢討和具體道歉，最後還要賠20萬。

歐陽龍今傍晚在臉書回應稱，辦公室於8月9日接到陳情，有文山區民眾帶小孩到台大參加活動，依規定抽取計時票卡進入校園，但由於台大停車格塗銷不清，誤以為車位可停車，遂將車子停放於已被註銷的停車格，事後牽車離開發現車輪被用鐵鍊鎖住。

歐陽龍表示，民眾認為若造成違規，台大可求繳納違停罰金，不應鎖住民眾車輛，事後民眾向辦公室反映，但從未要求台大駐警隊寫報告，更無索賠20萬元。另外，接獲陳情的是辦公室助理，而非太太傅娟，傅娟當日人於國外。歐陽龍也認為，民眾依規定抽取計時票卡進入校園，停放於塗銷不清的停車位內，台大上鎖行為明顯有爭議。

台大坦言有爭議 澄清沒有罰款

台大總務處也說明，經查該停車格塗銷黑色部分磨損，導致民眾無法分辨，這起事件的確有爭議，校方已撤銷警告、沒有罰款，也未曾接到傅娟小姐來電。