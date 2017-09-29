40到60萬平埔族回復權利 蔡總統裁示兩原則

2017-09-29 18:59

〔記者李欣芳／台北報導〕總統府今天召開「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」，原轉會委員熱烈討論平埔族各族人恢復法定身分後相關權利問題，與會的蔡英文總統裁示說，希望平埔原住民未來陸續登記身分後，可有更精確人口資料來明確掌握族人的需求，政府會依據族人客觀需求及政府資源調配這兩個原則，盤點並回復平埔原住民族的權利。

原民會副主委鍾興華說，全台灣平埔族潛在人口數，推估有40到60萬人。

蔡總統致詞表示，隨著平埔族群法定身分認定，後續應享有的權利，例如平埔各族的傳統領域要如何認定，個別平埔族人能不能取得原住民保留地，文化教育與社會福利的保障，相關複雜問題都是今天會議的討論事項。

原轉會副召集人浦忠成會後說，今天的會議特別就「原住民族身分法」，也就是攸關平埔族是否成為原住民族的重要課題進行討論，這是首次16族群代表開誠布公討論，其中，3位平埔族群委員表達回復身分與權利的熱烈期望，其他各族群委員多表示支持，但也憂心，平埔族回復權利時，是否會因人口與經濟因素，而排擠現有原住民權利。會中也有委員建議，另外成立平埔族群委員會。

浦忠成說，蔡總統在會中表示，談論權利的回復，必定涉及政府與原住民族之間，以及原住民族之間的資源分配，這是個高度複雜的課題，但政府不會迴避挑戰，原轉會的存在，就是要透過共同討論，一起找到促進族群和解的作法。