藍委關切全募兵制 馮世寬：「一年內」不回復徵兵制

行政院長賴清德（右）與國防部長馮世寬（左）今（29）日前往立法院，做施政方針報告總質詢。（記者方賓照攝）

2017-09-29 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕國防部曾指出2018年起施行全募兵制，而今（29）日國民黨立委於施政總質詢時問國防部長馮世寬是否會恢復徵兵制？對此，馮世寬表示國防部有信心，募兵制施行成果現階段逐漸進步中，「至少一年之內不會回復徵兵制。」

綜合媒體報導，立法院今日進行總質詢，林德福詢問行政院長賴清德，明年實施全募兵制是否有可能生變？馮世寬則表示，募兵制現階段逐漸進步中，短時間內不會改變政策。林德福進一步問，「短時間內是多長？」「是不是明年不會，後年不敢保證？」馮世寬則承諾「一年之內不會回復徵兵制」。

林德福則追問，若募兵制成效不如預期，是否會回頭恢復徵兵制？馮世寬指出，目前沒有這樣的想法，即使要徵兵也需要立法院同意，因此會審慎考慮，「募兵沒有不好，政策不能隨時改變」。而賴清德也強調，行政院會全力支持國防部，「相信馮部長有能力完成這個使命，全力以赴，現在不必想之後的事。」

賴清德表示，軍人一定是努力，然後設定目標，全力以赴，相信馮部長有能力完成這個使命。而林德福表示，這是國家安全問題，當然希望能夠達成目標，這樣最好。