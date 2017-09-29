尊重地方自治！談大巨蛋案 賴揆：柯P在我之上

2017-09-29 17:34

〔記者曾韋禎／台北報導〕台北市長柯文哲對大巨蛋一籌莫展。國民黨立委吳志揚建議行政院長賴清德宣示在任內解決大巨蛋問題，賴揆表示，若地方有需求，中央一定會支持，若台北市府同意的話，願意了解大巨蛋的癥結何在。

身兼中華職棒聯盟會長的吳志揚詢問賴揆有多喜愛棒球？賴揆表示，有去看過職棒元年的首場比賽，還保留著票根留念。他也接受吳志揚的邀約，將去看今年的職棒總冠軍賽。

吳志揚表示，今年的世大運辦得非常成功，是所有條件都到位，還有運氣因素，沒有颱風侵擾。他詢問，當年台南市有無爭取主辦世大運？賴揆表示，應該是沒有。

吳志揚說，台北市當年能勝出，就是有提出大巨蛋作為雨天、颱風備案，沒想到現在卻無限期停擺。柯文哲接受專訪時也表示無解，還說有比較厲害的就出來談，這樣的態度對嗎？賴揆表示，會尊重地方自治的權力。

吳志揚接著說，想到厲害的就想到賴揆，大巨蛋從職棒2年開始喊，現在是職棒28年還沒蓋好，這塊地是中央換給台北市府的，中央也有權力，不要等柯文哲求饒，他要賴揆宣示，在任內解決巨蛋問題，或長出另一顆蛋。

賴揆尷尬地笑了幾聲後表示，「柯文哲在我之上，不在我之下。」行政院的態度是，地方若有需求，中央一定會支持。若能徵得柯文哲的同意，會願意了解目前的癥結。