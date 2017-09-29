法籍教授辭世近週年 同志團體盼同婚修法快完成

婚姻平權大平台在立法院舉辦記者會， 要求立法院儘速修正民法中的婚姻相關條文。（記者簡榮豐攝）

2017-09-29 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕民間團體婚姻平權大平台今天在立法院召開記者會，總召呂欣潔表示，大法官於今年5月釋憲，已宣告《民法》禁止同婚違憲，呼籲政府應儘速完成修法，積極處理停滯已久的法案。

呂欣潔指出，去年10月因為台大法籍教授畢安生的自殺離世，婚姻平權法案重新進入立法院討論和審查，然而法案去年在委員會通過初審後便毫無進展，新任院長賴清德雖然在媒體上表達支持同性婚姻的立場，但行政院的專案小組7月開了最後一次會之後，便未見有任何進度。

畢安生因同性伴侶去世，在失去生活依靠下自殺身亡，至今將滿一週年，婚姻平權大平台將在10月16日，舉辦「我們都是畢安生」紀念晚會，除了紀念畢安生外，更提醒政府，許多同志現在就需要法律的保障。

呂欣潔強調，近期將拜會立院各黨團，希望能將平權法案納入新會期，她要求行政院負起責任，儘快提出修法草案，政府也應本於維護人民基本權利的立場，積極處理停滯已久的法案。

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