車城夯名產 立委大推泡溫泉、啖火龍果

2017-09-29 11:46

〔記者曾韋禎／台北報導〕提到屏東車城，大家都是想到洋蔥。不過車城現在有更夯的新名產，就是火龍果。民進黨立委莊瑞雄今帶選區的火龍果北上亮相，呼籲大家前往四重溪泡溫泉、大啖火龍果。

莊瑞雄今邀車城鄉長張春桂前來立法院舉辦記者會，行銷火龍果。張春桂表示，今年因為沒有颱風侵擾，火龍果大盛產，便宜又好吃。

莊瑞雄強調，國人已經漸漸熟知四重溪這個溫泉秘境；除了洋蔥、溫泉，現在是更是大幅栽種火龍果，未來也會推出火龍果季，讓大家來到車城，可以邊泡溫泉，又能大啖火龍果。