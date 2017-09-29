賴揆決策風格 蘇巧慧：有結論才能離開

2017-09-29 11:32

〔記者彭琬馨／台北報導〕行政院長賴清德日前在立法院備詢時，表示自己是「一個主張台灣獨立的政治工作者」。對此民進黨立委蘇巧慧今接受蔻蔻早餐專訪時提到，基層綠營支持者普遍認為賴是「願意講實話的政治人物」，感受到政府要做事的動力，「覺得很興奮」；蘇巧慧說，賴清德與林全很不一樣，不僅做事風格明快且議而有決，討論事情一定要「有結論才能離開」。

蘇巧慧上午接受蔻蔻專訪時表示，賴清德上任後，「作法讓人覺得更積極」，整個團隊有動起來的感覺，民眾也感覺到政府的能量，「大家覺得很興奮」。

蘇巧慧表示，賴清德一番「台獨政治工作者」的言論，基層民眾普遍認為，台灣就是要保持能自由討論政府的空間，因此也能理解這是一個「沒有要做任何改變」的說法。

蘇巧慧說，賴清德與蔡總統在兩岸論述上的步調與方向是「完全一致的」，她相信蔡總統會任命賴清德當行政院長，事前一定經過許多深思熟慮的考量，彼此互動很熟悉，沒什麼問題。

蘇巧慧也提到，賴清德與前行政院長林全，在行事風格上有許多不同，她認為，賴院長是個做事明快、會下結論的人，而林全則是「樂於傾聽大家意見」；蘇巧慧說，跟賴清德討論事情「有結論才能離開」，這也讓黨籍立委的士氣「再度提振起來」。