賴揆台獨論 謝金河籲「珍惜小國體制戰略」找定位

2017-09-29 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德的務實台獨論延燒，財信傳媒董事長謝金河也在臉書上表達看法，認為台灣應該珍惜小國體制戰略。

對於賴清德的台獨論，謝金河也表達了看法，他說，台灣有2300萬人口，是最適中發展的小國體制，雖然常說台灣很小，但其實台灣並不小，若拿台灣去年GDP比較，總值5426億美元，在全球位居第22位，勝過全世界200多個國家。

謝金河說，剛發布的世界經濟論壇（WEF）競爭力排名，台灣排名第15，比上屆後退1名，但若大家仔細把榜單上前15名的國家看一遍，會發現競爭力名列前茅的國家都是小國體制，像第1名的瑞士，第3的新加坡，第4荷蘭，第5香港，第7瑞典，第10芬蘭，前10名有6個是小國體制，當然香港不是國家。前10名中，只有美國，德國，英國，日本是大國。而11名以後，除加拿大第14，算是大國外，挪威，丹麥，紐西蘭到台灣都是小國體制。

謝金河認為，WEF的競爭力排行榜，前10大有6個是小國，前15大有10個是小國，可見小經濟體比較靈活刁鑽，在財訊雙週刊的智慧城市論壇中，賴清德以打籃球來比喻，他說在長人陣中，也會有矮個子，但矮個子必須會閃人，偶爾還可以彈很高扣籃，運球快、狠、準！這是矮個子的生存之道。

謝金河說，這些年，很多小經濟體都有各自的生存之道，如以色列850萬人口，四周都是敵人，但人均所得高達將近4萬美元；460萬人的愛爾蘭人均GDP為6萬5800元；紐西蘭也是值得台灣借鏡的國家。「比起這些國家，台灣比它們大得多！因此，台灣要珍惜自己的小國體制，好好找到自己的生存發展定位」。