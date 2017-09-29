賴清德主張台獨 小商人這麼說

2017-09-29 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德日前在立法院接受質詢時，表達自己是「主張台灣獨立的政治工作者」，且認為「台灣是主權獨立的國家，名稱為中華民國，兩岸不互相隸屬，不必另外宣布台灣獨立」，引發各界熱議。

時常發表嘉義時政評論的小商人，昨（28日）也在臉書上回應賴清德的發言。小商人表示，「很贊同賴院長的言論，中華民國就是個主權獨立的國家」，也說自己捐過不少錢給前總統陳水扁，因為想在「想有生之年看到共產黨氣到吐血」。

而在美國經商的小商人，也時常遭遇中國人對於台獨立場的質疑。小商人說，當有中國人向他聲明「中國神聖不可分割的一部份，堅決反對台灣獨立」時，他就會回應，抗日戰爭時，是中國國民黨在對抗日本人，當時共產黨不打日本人還打中國人，並說「沒有國民黨就沒有現在的中國，中華民國才是真的中國」。針對台灣的現狀，小商人則說「我們現在的總統是蔡英文，用的是新台幣不是人民幣，也不是習近平在管的」。

網友看見小商人的發言，紛紛回應：「最好笑的是外國的中國人喜歡講自己有多好多好，結果每一個人想辦法都要留下來不回去祖國，頗呵」、「有時候也懶得跟中國人理論 」、「言之有理確實是這樣，沒有中華民國就沒有中國」。

對於近日立委陳明文和嘉義縣長張花冠的紛爭，小商人則表態自己不會選邊站，「不用問了，選邊站不是我的選項」。