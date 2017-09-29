監察院辦研討會 張博雅：透過監察權提升老人人權

2017-09-29 09:32

〔記者施曉光／台北報導〕10月1日是聯合國訂定的「國際老人日」，監察院今日特別舉辦「106年老人人權研討會」，監察院長張博雅致詞表示，監察院作為國家最高監察機關，也是最重要的國家人權機關，重要職責之一就是監督政府落實執行國際人權公約，雖然監察院近年針對老人人權遭受侵害以及長照政策執行成效，完成許多調查並糾正相關機關行政缺失，要求改善，但目前老人人權狀況仍有諸多改善空間，她希望透過監察權的行使，與各界共同合作提升老人人權。

張博雅指出，我國在2014年通過「身心障礙者權利公約施行法」，並逐漸與國際人權標準接軌，維護老人尊嚴及人權，延長健康，確保人身安全，提供老人適意的生活、友善的環境以及妥適的醫療照顧，避免他們成為弱勢族群，都是包括台灣在內的國際人權公約簽署國的國家義務。

張博雅表示，台灣早已進入老年化的問題，去年老年人口已達327萬人，佔全體國民的13.55％，預計明年比例將超過14％，真正進入「高齡社會」，115年會達到20％，進入「超高齡社會」，135年將佔總人口數的三分之一，除養老金問題，醫療支出及長期看護等費用，對於老年人及家庭、國家財政都是沉重負擔。

監察院本次研討會議題包括老人如何避免貧窮，確保經濟安全，如何面對持續增加的老人失智問題，如何整合長期照顧服務網絡，建構老人照顧體系，落實執行長照二．０政策。