貿協違法搶標？經部次長：公開透明絕無違法

2017-09-28 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕為促進民間參與政府公共建設，「促進民間參與公共建設法」於2000年上路，但具有官方色彩的外貿協會參與公共建設標案卻被質疑違法搶標。經濟部次長王美花今（28）日澄清，各展覽標案招標過程皆透明公開，絕無違法問題。

「促進民間參與公共建設法」（促參法）中明文規定，民間機構辦理促參案，若遇政府、公營事業出資或捐助者，其出資或捐助不得超過該民間機構資本總額或財產總額20%。這項制度是為避免政府承攬整個公共建設，造成民間機構不願參與投標而設。

但據《蘋果日報》報導，促參法上路隔年，政府機構所挹注貿協的資金就佔了52%，近年來政府各項委外營運項目也是透過貿協執行，明顯與促參法牴觸。國貿局日前卻在財政部向其詢問相關標案是否違法時表示，政府捐贈金額佔貿協申報財產總值比重不到1%，但此說法卻遭《蘋果日報》追查出有明顯規避立法院過去曾編列預算支應貿協營運、挪支貿易推廣基金給貿協使用等違法嫌疑。

據《中央社》報導，經濟部次長王美花今日對此回覆表示，貿協參與世貿及南港展覽館標案過程皆公開透明，並由專家執行財物、業務執行等審核。經濟部除1970年捐助外貿協會2000萬元之後，未再挹注資金，占比極低，絕無違法問題。

王美花強調，貿協成立以來，都是按照政府規定進行投標。貿協對世貿一館的營運權也將於1、2年後期滿，將會重新招標或是由相關政府機關決定是否進行其他轉型使用。