蘇嘉全為珠心算比賽小朋友辦下午茶

2017-09-28 21:17

〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院長蘇嘉全今在國民黨立委李彥秀陪同下，接見「日本國際心算暨數學十國競技大會」及「2017年馬來西亞國際心算數學英文拼字大賽」得獎選手、教練及眷屬，並為兩團代表隊舉辦「慶功下午茶」，「中華國際珠心算數學腦訓學會」理事長陳銘樺及「中華民國珠心算數學研究會」理事長陳娟娟也出席。

「中華國際珠心算數學腦訓學會」理事長陳銘樺首先報告競賽節果，他表示，此次由日本主辦「2017年日本國際心算暨數學十國競技大會」，日本方面對我代表團非常禮遇，包括以中華民國稱呼我國代表團，並由駐日代表處代表中華民國致閉幕詞。他也表示，他也將我國國旗攜入會場，讓我國國旗得以在會場飄揚。最後我國代表團勇奪心算項目10組冠軍、數學項目8組冠軍。

「中華民國珠心算數學研究會」理事長陳娟娟表示，馬來西亞主辦的「2017年馬來西亞國際心算數學英文拼字大賽」，是該會不管到哪個國家，歷來出國比賽成績最好的一次，因為蘇院長行前給的「全力以赴、不管勝負」8字鼓勵，讓代表團在此次比賽得到佳績。

蘇嘉全致詞表示，今天一進來會場就被現場金光閃閃所震撼，他要感謝兩位理事長、家長、教練以及所有的選手。因為小選手們出色的表現，充分展現台灣軟實力，他們不只讓家長感到驕傲，國家也為他們感到驕傲。蘇嘉全強調，其它國家派出來參賽的代表，也都是該國最優秀的選手，但我國選手還能獲得這麼多獎項，代表台灣真的是非常有實力。

蘇嘉全也以自己過去參選的經驗為例，每次參選都不考慮輸贏，但都盡全力參選。最後他也期勉所有的小選手，表示未來大家都還有漫長的人生歲月，父母與老師或許會給予一些引導與協助，但最終大家還是要靠自己，「全力以赴、不管勝負」。